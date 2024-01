SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Doze cidades do Rio pediram para que o governo Lula (PT) reconheça situação de emergência após as chuvas.

O governo prepara uma portaria para reconhecer a emergência em 12 municípios, diz o ministro Waldez Góes. A portaria acelera a liberação de recursos federais. O dinheiro pode ser usado para a compra de alimentos e água potável, por exemplo.

A portaria deve ser publicada em edição extraordinária do DOU (Diário Oficial da União) nas próximas horas. O governo já reconheceu a situação de emergência na cidade do Rio.

O governo também desenha um plano de ajuda humanitária e reconstrução dos municípios afetados no Rio. Entre as medidas, está previsto a antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários que moram em áreas de risco.

O ministro Waldez ressaltou que deixará uma equipe no Rio "para evitar problemas de diligências ou devolutivas".

CHUVAS

A região metropolitana do Rio recebeu mais de 200 mm de chuva em 24 horas. Foram registradas 12 mortes entre os das 13 e 14 janeiro 2024.

A tempestade deixou quase 600 desalojados. Além da capital, as cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti também foram fortemente atingidas.

O temporal deixou pelo menos 12 mortos e duas pessoas estão desaparecidas. O governador Castro interrompeu férias com a família em Orlando (EUA) após críticas da população e da classe política.

