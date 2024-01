SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga um assalto no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (16).

Pelo menos três assaltantes entraram pelos fundos da casa, localizada no bairro de alto padrão. O delegado Tom Blumer, do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), afirmou em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que as autoridades ainda apuram se eles agiram sozinhos ou tiveram apoio de outros criminosos.

Vítimas foram rendidas com violência e amarradas dentro da casa. Quatro pessoas foram encontradas pela polícia, que foi acionada por volta das 14h30 desta terça-feira. Apesar de serem ameaçadas com arma de fogo e faca, segundo Blumer, elas não estavam feridas.

Além de roubo de objetos, houve extorsão. Vítimas teriam sido obrigadas a realizar transferências via pix. Os valores não foram revelados.

Os bandidos fugiram. A polícia busca mais informações do grupo por meio das gravações de câmeras de segurança na rua.