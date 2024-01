SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da ultramaratonista Camila Matte foi encontrado, na tarde desta terça-feira (16), em uma zona rural de Leme, no interior de São Paulo. Ela tinha 44 anos e estava desaparecida desde o fim de semana.

Camila desapareceu no último domingo. Peterson Malachias, marido da atleta, relatou que ela sairia de Leme para almoçar com os pais em São Carlos, mas não deu mais notícias. As duas cidades se situam a 90 km de distância.

O corpo da vítima foi encontrado na tarde desta terça com sinais de ferimentos provocados por fogo, como confirmou a polícia à reportagem.

O carro utilizado por ela também foi encontrado: um Volkswagen Gol estava estava estacionado em uma estrada de terra e próximo ao corpo de Camila. Pertences da ultramaratonista foram recolhidos.

Dois frascos de álcool foram apreendidos no local, que não foi detalhado pelas autoridades em meio ao processo de investigação.

O corpo de Camila foi encaminhado ao IML para a realização de exame necroscópico. A delegacia de Leme seguirá investigando o caso.

QUEM ERA CAMILA

A paulista se destacou como ultramaratonista. Ela conciliava a atividade, no entanto, com a função de personal trainer.

Foi casada com Peterson Malachias, que também trabalha com esporte. Ele tem um estúdio de musculação.

Participou das mais conhecidas ultramaratonas do mundo, como a "Ultra da Morte", na Califórnia, e a "Extremo Sul Ultramarathon", maior prova de praia do segmento.