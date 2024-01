A cantora Rita Cadillac será homenageada no Bloco da Lisa, que desfilará nas ruas do bairro da Mooca, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro.

O Bloco da Lisa homenageará a cantora pelos 40 anos da música "É bom para o moral", lançado em 1984. A faixa é uma versão em português da música francesa C'est bon pour le moral (Daniel Vangarde e Jean Kluger, 1983).

O bloco diz que Rita merece "todas as homenagens", porque "são 50 anos de carreira e quase 70 anos de idade numa energia surreal e um coração que não cabe no peito".

O desfile será na rua Catarina Braida, 232, no dia 11 de fevereiro, a partir das 12h.