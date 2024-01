SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cinco anos, o McFish, um dos sanduíches mais famosos do cardápio do McDonald?s está retornando aos menus brasileiros por tempo limitado. Chamado de Filet-O-Fish em inglês, o sanduíche foi o primeiro feito com filé de peixe a ser introduzido no menu da empresa.

A receita foi criada para agradar a clientes católicos no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e reformulada com o passar dos anos. A ideia surgiu quando Lou Groen, dono de uma unidade na cidade americana de Cincinnati ?localizada em um bairro predominantemente católico?, notou uma queda significativa de vendas durante o período da quaresma. Muitos clientes praticavam o jejum de carne vermelha às sextas-feiras.

Em paralelo, o fundador do McDonald's, Ray Kroc, tinha planos para lançar o Hula Burger, com uma fatia de abacaxi grelhado e queijo. Então, Kroc e Groen combinaram que a opção mais vendida seria incluída no menu de forma permanente. A pontuação final? Hula Burger: 6, Filet-O-Fish: 350.

"Com apenas US$ 300 em vendas diárias em 1962, meu pai precisava daquele sanduíche de peixe para sobreviver e competir com outros restaurantes. O Filet-O-Fish causou um grande impacto no McDonald's e na indústria pesqueira dos EUA", afirmou Paul Groen, filho de Lou e também franqueado da marca, em entrevista à empresa.

Alguns anos depois, em 1965, o Filet-O-Fish foi adicionado ao cardápio original do McDonald's e era vendido por US$ 0,29. Segundo dados divulgados pelo fast food, em 2023, o sanduíche com peixe representou 25% de todas as vendas na quaresma.

Atualmente, o McFish continua no menu americano e é servido em vários países, como Japão, Portugal, Nova Zelândia e Índia. No Brasil, o sanduíche, acompanhado por molho tártaro, deixou de ser produzido em 2019, mas será retomado no país.

A informação foi confirmada pelo McDonald's nas redes sociais. "Vocês venceram. O McFish tá vindo aí mais gostoso do que nunca. Compre o seu na venda antecipada e garanta o seu cupom pra quando ele chegar, porque o estoque é muito limitado", disse a rede de lanchonetes no Instagram.

A outra novidade é que o sanduíche também ganhará uma versão em dobro: pão, dois filés de peixe, queijo, picles e molho tártaro.

Entre os dias 17 e 29 de janeiro, os clientes poderão garantir o sanduíche em compra antecipada. Os vouchers dão direito à degustação antes do lançamento oficial, já que poderão ser resgatados pelo Peça e Retire ?no app do Méqui? a partir de 30 de janeiro. As vendas regulares começam em 6 de fevereiro em restaurantes de todo o Brasil e duram até acabarem os estoques.