SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva do fim da tarde desta quarta-feira (17) colocou a zona leste da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos.

O alerta foi emitido às 15h48 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

"Áreas de chuvas formadas pelo calor e a brisa marítima começam a atuar com forte intensidade na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte na zona leste, principalmente nas subprefeituras da Mooca e Vila Prudente", diz o órgão municipal.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências, além de alagamentos, há potencial para rajadas de vento.

Na semana passada, quatro pessoas morreram por causa das chuvas em São Paulo. A cidade entrou em estado de atenção por cinco dias seguidos.

Além da chuva, o paulistano também enfrenta uma quarta-feira de calor. A estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou que às 14h, a temperatura máxima chegou a 33ºC -o índice pode ser atualizado até o fim da noite.

Alerta emitido pelo Inmet aponta que todo o estado de São Paulo tem perigo potencial para chuvas intensas ao menos até o meio da manhã desta quinta-feira (18).

Paraná, sul de Minas Gerais e parte da região Centro-Oeste também estão com alerta amarelo, conforme o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que faz a medição oficial da temperatura no país.

Dados do CGE mostram que até o meio da tarde desta quarta, janeiro havia acumulado 136,4 mm de chuva, o que representava 53,1% dos 256,5 mm esperados para o mês.