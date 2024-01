CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da Polícia Rodoviária Federal foi detido na tarde desta quarta (17), transportando 326 tijolos de cocaína e crack. Ele e um comparsa foram presos em flagrante no município de Assis (a 428 km de São Paulo), por equipes da Polícia Militar.

Segundo a PM, o agente e o outro homem estavam dentro de uma picape Hilux, que era transportada por um caminhão guincho, na rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Quando avistados, eles tentaram se esconder, o que chamou a atenção dos policiais, que efetuaram a abordagem. Durante a averiguação, o PRF e o comparsa informaram que o veículo havia quebrado, motivo pelo qual acionaram o guincho para seguirem até a capital.

Durante a revista ao veículo, os PM?s notaram um compartimento incomum no assoalho do carro. Ao abrirem, os agentes se depararam com os 198 tijolos de cocaína e 128 de crack. A droga somou 338,6 kg.

Após o flagrante, a dupla confessou o crime, e contou aos policiais que receberia para transportar as drogas de Toledo, no Paraná, até São Paulo.

Os entorpecentes e o veículo foram apreendidos. O Policial Federal e o comparsa foram encaminhados à Delegacia e devem responder por tráfico de drogas.

A PRF afirmou que a Corregedoria iniciou apuração administrativa e apoia a investigação policial.

"A PRF manifesta seu repúdio a qualquer conduta que vá de encontro a seus valores institucionais e reafirma o compromisso do órgão em não tolerar desvios de conduta por parte de seus servidores", respondeu em nota.