SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deverá ter mais uma tarde com chuva intensa nesta quinta-feira (18), prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

"No decorrer das horas, a soma entre as temperaturas elevadas e o ingresso de umidade devem contribuir para a formação de áreas de instabilidade, que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva isoladas sobre todo o território paulista", disse a Defesa Civil estadual, em nota.

De acordo com o órgão, essas pancadas devem estar acompanhadas de rajadas de vento, além de possíveis descargas elétricas e até mesmo com possibilidade para ocorrência de granizo.

"Não há indicativo para acumulados expressivos para o dia, contudo, como haverá intervalos com pancadas mais fortes e até mesmo temporais, possíveis transtornos não devem ser descartados, principalmente em áreas de risco", afirmou a Defesa Civil.

Nesta quarta-feira (17), choveu em praticamente todo o estado. A cidade de São Paulo, por exemplo, foi colocada em estado de atenção para alagamentos durante mais de duas horas ?ruas e avenidas, principalmente da zona leste, ficaram intransitáveis.

A chegada de uma frente fria deverá manter a chuva forte, mas com declínio de temperatura, entre sexta (19) e domingo (21).

De acordo com a Climatempo Meteorologia, uma área de baixa pressão próxima ao Sudeste irá originar a frente fria que vai se deslocar em direção ao Rio de Janeiro nos próximos dias, passando por São Paulo.

Na capital paulista a temperatura deverá ficar mais amena no fim de semana, com máximas previstas de 28ºC no sábado, e de 25ºC, no domingo.

TERMÔMETROS LÁ EM CIMA

Nesta quinta, a previsão ainda é de muito calor. Na capital paulista, por exemplo, o Inmet prevê que os termômetros cheguem a 35ºC no mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial do município.

A cidade já teve neste mês 11 dias com temperaturas acima de 30ºC ?a máxima foi alcançada nos dias 8, 9 e 10, com 34,1ºC em cada um deles.

A quinta promete mais um dia quente e com chuva em todo o estado. Em Santos por exemplo, a previsão é de até 39ºC.

Na terça (16), por volta das 10h, a sensação de calor no município da Baixada Santista chegou a 47ºC, informou a Climatempo.

Nesta quarta, quando os termômetros atingiram 35ºC, a sensação de calor, às 9h, foi de 37,8ºC.

Para quem planeja ir para a praia no fim de semana, o calor vai continuar, mas deve chover todos os dias até domingo, inclusive no litoral norte paulista.

No interior de São Paulo, em Registro (a 188 km de São Paulo), que teve a maior temperatura de São Paulo nesta quarta, com 39,1ºC, a tendência que a máxima alcance 40ºC. Também são previstas trovoadas nos próximos dias.