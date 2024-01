SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando para apagar o fogo que atinge o Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, desde da manhã desta quinta-feira (18).

O incêndio começou na noite desta quarta-feira (17) e havia sido controlado, mas voltou. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima atuam no local.

O incêndio tomou grandes proporções. O capim seco e o vento forte, comuns durante esta época do ano, colaboram com a disseminação das chamas, segundo a corporação. A área atingida é cercada por vegetação e é de difícil acesso para as viaturas, o que também dificultou o combate ao fogo.

A fumaça se espalhou por Fortaleza. Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos e disseram que a fumaça chegou a bairros distantes, como Montese, a 9 km de distância do parque, e Antônio Bezerra, que fica a 13 km. Internautas também relataram que sentiam um cheiro forte e dificuldade para respirar.

O governador Elmano de Freitas (PT) pediu "investigação rigorosa" sobre as causas do incêndio. Disse que acompanhava com preocupação as informações sobre o Parque. "O Cocó é um patrimônio ambiental do nosso Ceará e tem que ser preservado", escreveu no X.