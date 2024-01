SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma policial militar morreu baleada na noite desta quinta-feira (18) durante uma tentativa de assalto em Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, estava trafegando em sua moto quando foi abordada por dois suspeitos. A tentativa de assalto ocorreu na estrada ecoturística de Parelheiros.

Os dois homens, também em uma moto, derrubaram Sabrina no chão. Eles efetuaram disparos contra a militar ao tentar roubar a motocicleta da agente e fugiram em seguida.

Após ser baleada, ela ficou caída no meio da rua, conforme registrou as imagens de segurança. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, os suspeitos ainda voltaram e parecem pegar algo ao lado da vítima. Segundos depois, alguns veículos pararam para prestar socorro à Sabrina.

Ela chegou a ser levada ao Hospital Parelheiros, mas não resistiu aos ferimentos. Sabrina pertencia à 3ª Companhia do 22º BPM/M. ''Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos'', escreveu a Polícia Militar em nota.

O caso foi registrado como latrocínio no 101° DP, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.