SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Enel acionou plano de emergência em São Paulo após a previsão de fortes pancadas de chuvas em todo o estado no final de semana.

A empresa diz que vai reforçar em três vezes o contingente operacional. Segundo a Enel, o aumento também inclui funcionários dos canais de atendimento para ocorrências de falta de luz.

A Enel informa que envia avisos aos clientes das 24 cidades que atende por e-mail e SMS. Orientações também são publicadas nas redes sociais. "A distribuidora tem mantido diálogo também com as principais autoridades estaduais e dos municípios de sua área de concessão", afirma em comunicado.

Em caso de desabastecimento, orientação é buscar atendimento em canais digitais. Isso porque, segundo a Enel, o alto volume de chamadas no call center deixa o canal congestionado e o tempo de espera maior.

COMO FALAR COM A ENEL POR SMS

Os clientes que possuem celulares atualizados no cadastro com a distribuidora receberão uma mensagem de alerta por SMS sobre a previsão de tempestades e com indicação de como registrar falta de luz.

Para registrar falta de energia pelo SMS, basta enviar mensagem para o número 27373, a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro para pedido de atendimento ocorrerá automaticamente.

O cliente recebe, em seguida, a confirmação do seu registro e o número de protocolo. Além do SMS, a distribuidora orienta os consumidores a priorizar as solicitações de falta de luz pelo app Enel São Paulo (disponível para iOS ou Android), pelo site da Enel ou pelo WhatsApp (21) 99601-9608.

COMO SE PROTEGER DURANTE TEMPESTADES

- Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

- Não encoste em objetos metálicos: como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades;

- Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

- Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

- Evite áreas arborizadas: durante tempestades, há risco de queda de árvores e descargas atmosféricas (raios).