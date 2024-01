SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Plano de Lula para indústria reedita políticas do PT, governo avalia retomar benefício a pastores, sonda japonesa pousa na Lua e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado 920)

INDÚSTRIA

Plano de Lula para indústria terá linhas de crédito, subsídio e exigência de conteúdo local. Pacote de estímulo reedita políticas já adotadas em gestões anteriores do PT.

CONGRESSO NACIONAL

Haddad desconversa sobre revogar MP da reoneração e diz que Lula vai tratar com Pacheco. Ministro da Fazenda disse que tentou falar com presidente do Senado após declaração, mas não conseguiu.

BNDES

Governo estuda socorro a aéreas e discute até R$ 3 bi em fundo para garantir crédito novo. Pacote em discussão inclui negociação de dívidas com União e linha de crédito no BNDES.

GOVERNO LULA

Governo Lula avalia retomar benefício a pastores após desgaste com evangélicos. Parlamentares falam em recuo do governo após reunião com Haddad; ministro diz que vai ouvir AGU.

FOLHAJUS

Secretário de Lewandowski defende saidinhas e diz que não vai 'inventar a roda'. Mario Sarrubbo, atual procurador-geral de Justiça de SP, assumirá a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

RIO DE JANEIRO

Mortes violentas são as mais baixas em 32 anos no Rio, mas homicídios crescem 7,3%. Assassinatos sobem principalmente em áreas dominadas pela milícia, aponta instituto de segurança; gestão Castro destaca mudança em pasta.

COTIDIANO

Garimpo engole malocas, desloca aldeias e helicópteros de emergência ampliam resgates de yanomamis. Crise humanitária na maior e mais populosa terra indígena do país tem repique com a retomada de força da exploração de ouro, e malária explode.

GOVERNO LULA

Brasil reitera posição contra independência de Taiwan durante visita de chanceler da China. Wang Yi deve se reunir com o presidente Lula ainda nesta sexta; diplomata defende que Taipé 'nunca será país'.

ASTRONOMIA

Com problemas, sonda japonesa realiza pouso na Lua. A despeito de dificuldade com painéis solares, agência proclama sucesso com a missão.

BBB24

Direção do reality 'BBB 24' fica aliviada com desistência de Vanessa Lopes. Equipe estava preocupada com saúde mental da sister, mas não sabia o que fazer para tirá-la

ARTES CÊNICAS

Lei Rouanet é indispensável, diz Claudia Raia, agora na pele de Tarsila do Amaral. Atriz fala sobre a chegada do filho Luca, suas preferências políticas e afirma que musical sobre a pintora não é besteirol.

CHUVA

Mãe e filha morrem afogadas durante temporal no interior de SP. Mulheres, de 35 e 70 anos, foram levadas pela enxurrada em Limeira; previsão é que deve chover forte até o domingo em praticamente todo o estado.

MUNDO

Vídeo mostra homem em surto antes de ser sugado por turbina de avião nos EUA. Kyler Efinger invadiu área restrita no aeroporto internacional de Salt Lake City em tentativa de embarcar.

PASSEIOS

Blocos de Carnaval paulistas e cariocas fazem ensaio neste fim de semana em SP. Grupos como Casa Comigo, Saia de Chita e Bangalafumenga têm programação especial.