SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma idosa de 74 anos morreu na madrugada deste sábado (20) após o carro, em que estava, ser arrastado por um forte temporal em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado, Sorocaba foi uma das cidades com maior registro de chuva nas últimas 24 horas, com 150 mm.

Essa foi a terceira morte registrada no estado de São Paulo em menos de 24 horas por causa das fortes chuvas. Na tarde de sexta, mãe e filha morreram afogadas após serem arrastadas pela chuva em Limeira (a 151 km de São Paulo), na região de Campinas.

Segundo a Defesa Civil, a idosa estava no carro com mais uma pessoa. Eles estavam na avenida Juvenal de Campos, na Vila Conceição, quando o veículo foi arrastado pela força das águas.

A outra pessoa conseguiu subir em cima do veículo, mas a idosa ficou presa dentro do carro que acabou ficando submerso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, mas a mulher já estava morta.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a chuva que atingiu Sorocaba foi de forte intensidade com rajadas de vento, que provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. O Hospital GPACI (Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil) teve que remanejar pacientes, que estavam no térreo do prédio, após o local ficar alagado.

A chuva forte desta sexta-feira provocou estragos em ao menos 11 municípios, segundo a Defesa Civil. Foram registrados 179 quedas de árvore, 27 postes de energia, 28 pessoas firam desalojadas, além das três que morreram.

Apenas na região metropolitana da capital, houve 57 chamados para queda de árvores e 14 pontos de alagamento. Na capital, a forte chuva provocou cancelamento de voos, interrompeu a circulação de trens e encheu as ruas de água e veículos travados no trânsito.

A maior parte do estado amanheceu neste sábado com sol, mas a previsão é de que, ao passar das horas, haja predominância de nebulosidade. No período da tarde, há previsão de pancas generalizadas em todo o Estado, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Segundo a Defesa Civil, há indicativa para acumulados expressivos de chuva para o dia, principalmente, na região leste do estado. Também há previsão de aumento da temperatura ao longo do dia em todo o território paulista.