SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior parte do estado de São Paulo amanheceu neste sábado (20) com tempo abafado e deve receber fortes pancadas de chuva durante a tarde. A Defesa Civil alertou que há previsão de chuvas generalizadas de forte intensidade em todo o território paulista.

Desde a tarde de sexta-feira (19), as fortes chuvas que atingiram o estado deixaram três pessoas mortas em menos de 24 horas. Na madrugada deste sábado, uma idosa morreu em Sorocaba, no interior de São Paulo, ao ter o carro arrastado por um temporal. Na tarde de sexta -feira (19), mãe e filha morreram afogadas após serem arrastadas pela chuva em Limeira (a 151 km de São Paulo), na região de Campinas.

Segundo a Defesa Civil, a atuação de um sistema meteorológico na região contribui para a formação de áreas de instabilidade em São Paulo, o que dá condições para a ocorrência de pancadas de chuva com rajadas de vento e descargas elétricas.

Há indicativos de acumulados expressivos de chuva para o dia, principalmente no corredor leste paulista, onde há possibilidade de intervalos com pancadas fortes e até mesmo de temporais.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) emitiu alerta para a ocorrência de pontos de chuva de forte intensidade, com raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. Essa situação, em conjunto com o solo que já está encharcado pelas chuvas dos últimos dias, elevam o potencial para formação de alagamentos, inundações, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

TEMPERATURA DEVE CAIR NO DOMINGO

No domingo (21), a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo instável em boa parte do estado. Na capital, a previsão é de chuvas alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia.

Há ainda previsão de queda nas temperaturas, amenizando o calor dos últimos dias, com mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 23°C.

As temperaturas mais amenas devem continuar na segunda-feira (22), com nebulosidade e chuvisco principalmente durante a madrugada.