BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Quatro dias depois do temporal de terça-feira (16), o Rio Grande do Sul ainda tem 159.938 imóveis sem luz, segundo informações do governo do estado. São 60.938 clientes em Porto Alegre e 99 mil no interior.

A CEEE Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia na capital, diz que 86% dos imóveis afetados pelo temporal já tiveram ao serviço restabelecido.

"Continuamos dedicados a restabelecer 100% do fornecimento de energia", diz a empresa, em comunicado nas redes sociais.

Já a RGE Sul, que atende o interior, afirma em seu site estar trabalhando com todas as suas equipes para garantir o restabelecimento da energia com segurança o mais rápido possível.

Tanto tempo sem luz fez com que a população fosse às ruas protestar. Moradores de Porto Alegre fecharam ruas nesta sexta (19), e integrantes de movimentos estudantis e entidades sindicais fizeram uma manifestação em frente à prefeitura da gestão Sebastião Melo (MDB).

Ainda nesta sexta, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), esteve na Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) para reunião a crise e anunciou a intenção de aumentar a capacidade de atuação da agência.

"Tão logo retornem os trabalhos na Assembleia Legislativa, vamos encaminhar projetos para reforçar nossa agência de regulação", afirmou, de acordo com informações do governo do estado.

A ideia é dobrar o número de funcionários da agência, que tem atualmente 70 servidores.

"É muito importante que tenhamos uma agência robusta, em especial pela política de concessões de serviços e parcerias com a iniciativa privada que temos adotado, para cumprir com seu papel de fiscalização", afirmou o governador.