SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos três banhistas foram atingidos por um raio na praia do Bairro Caiçara, na Praia Grande, na Baixada Santista, o início da tarde deste sábado (20).

Uma mulher de 60 anos, que vivia em Campinas, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu, segundo informações da Prefeitura de Praia Grande e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Os outros banhistas que foram atingidos pelo raio tiveram ferimentos leves e foram conduzidos para o pronto-socorro Central pelos bombeiros, onde permanecem internados com quadro de saúde estável.

Em nota, a prefeitura afirma que a Defesa Civil de Praia Grande realiza constantes ações de conscientização junto a banhistas sobre os riscos dos raios, com distribuição de panfletos informativos ao longo de toda orla e em todas as dez arenas do Estação Verão Show, além de instalação de faixas informativas espalhadas ao longo do calçadão da praia.

A gestão diz que o trabalho de conscientização também é realizado pelos Guardas Vidas, que realizam essa ação constante de conscientização junto aos banhistas. "Caso a população perceba os primeiros sinais de chuva e raios, a orientação é que deixem a orla o mais breve possível", diz a prefeitura.