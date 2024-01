BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter foi registrado no início da noite deste sábado (20) em Tarauacá (AC), a 409 km da capital Rio Branco. A intensidade do tremor, se confirmada, coloca o sismo como o maior já ocorrido no país.

O terremoto foi notado às 18h31 pela RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e, apesar da intensidade, não há registro de danos. Até este sábado, o tremor mais forte ocorrido no Brasil havia sido de 6,2 graus em 1955, quando um tremor atingiu a região da Serra do Tombador, no Mato Grosso.

A RSBR informou que a magnitude exata, o epicentro e a profundidade do terremoto poderão ser revisados nas próximas horas à medida que os sismólogos revisarem os dados e refinarem seus cálculos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou o mesmo tremor, mas com intensidade maior, de 6,6.

Segundo o professor George Sand, do departamento do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), esse tipo de diferença entre as medidas de um e outro serviço são comuns devido ao número de equipamentos que acompanham os tremores.

A ausência danos no Acre, conforme explica o professor, é porque o terremoto foi muito profundo. Segundo informações da RSBR, o sismo ocorreu a 628 km de profundidade.

A região é conhecida pela ocorrência de sismos profundos por ser uma área de encontro entre duas placas tectônicas, a Sul-Americana e a Nazca.

"Geralmente ninguém nota esse tipo de terremoto. Nós é que os identificamos e informamos à população", diz o professor, referindo-se aos centros de acompanhamento de tremores.

Segundo a RSBR, a força dos terremotos naquela região pode ser atenuada pela profundidade em que ocorrem.