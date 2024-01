SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos nos feriado de aniversário da cidade.

Na quinta-feira (25), carros e caminhões poderão circular sem restrições. Também estará liberado o uso de faixas exclusivas de ônibus.

Na sexta-feira (26), a flexibilização vale só para carros. O rodízio e a zona máxima de circulação de caminhões e fretados nessa data se mantém, assim como a proibição do uso de faixas de ônibus.

A portaria que detalhou as restrições do dia 26 foram publicadas hoje no Diário Oficial. No caso do dia 25, a legislação municipal já prevê que nenhuma restrição de circulação de veículos vigora no aniversário da cidade.

Secretário diz que movimento na cidade deve ser menor. O texto é assinado pelo secretário de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa, e cita "provável redução da circulação de veículos" em razão da suspensão do expediente no serviço público municipal.