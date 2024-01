CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a agressão de um homem de 71 anos contra um menino de oito, em um condomínio em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Vizinhos testemunharam o momento da violência, que teria começado após o menino andar de patinete em uma área comum do condomínio. O agressor, que é marido da síndica, segura a criança pelo braço e desfere vários golpes na cabeça. As agressões só param quando uma vizinha puxa a criança dos braços do homem.

A avó do menino, detentora da guarda, registrou um boletim de ocorrência no 52º DP de Nova Iguaçu. Ela disse ao portal G1 que o menino havia pegado o patinete e começado a brincar na frente de casa, onde um grupo bebia, do outro lado da rua.

O idoso teria ameaçado o menino, dizendo a ele para que não andasse na rua pois faria barulho. Segundo a avó, a criança respondeu que andaria, sim, "porque a rua é pública".

Irritado, o homem correu atrás da criança e começou as agressões.

A síndica do condomínio cedeu entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta (TV Globo), nesta segunda-feira (22). Ela admitiu as agressões, mas disse que vai denunciar a avó do menino por, supostamente, "deixá-lo na rua o dia todo".