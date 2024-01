SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 1.161 ocorrências de desastres naturais ao longo de 2023, segundo levantamento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A média foi de três ocorrências por dia. O resultado é o maior desde que o órgão se tornou efetivamente operacional, em dezembro de 2011.

Ao longo dos 12 meses de 2023, o Cemaden contabilizou no país 716 desastres hidrológicos (61,6%), que são inundações, enxurradas e alagamentos, além de 445 geológicos (38,3%), como erosões, deslizamentos e afundamentos, o que representa um desastre natural por dia no ano passado.

Esses desastres naturais causaram a morte de 132 pessoas, deixou 9.263 feridos, 74.787 desabrigados, e 524.863 desalojados.

O ano passado foi a primeira vez que o país registrou mais de 1.000 ocorrências do tipo. Os anos com maiores ocorrências foram 2022 e 2020, quando ficaram entre 800 e 900.

Entre os municípios com maior número de ocorrências de desastres, Manaus ocupa a primeira colocação com 23 registros.

CIDADES COM MAIS REGISTROS DE DESASTRES NATURAIS EM 2023

Município - Estado - Ocorrências

Manaus - AM - 23

São Paulo - SP - 22

Petrópolis - RJ - 18

Brusque - SC - 14

Barra Mansa - RJ - 14

Salvador - BA - 11

Curitiba - PR - 10

Itaquaquecetuba - SP - 10

Ubatuba - SP - 9

Xanxerê - SC - 9

Ainda no ano passado, foram emitidos 3.425 alertas de desastres, sendo 1.612 geológicos (47%) e 1.813 hidrológicos (52,9%).

Entre os municípios com mais registros de alertas de desastres naturais, Petrópolis (RJ) lidera o ranking com 61 alertas.

CIDADES COM MAIS REGISTROS DE ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS EM 2023

Município - Estado - Ocorrências

Petrópolis - RJ - 61

São Paulo - SP - 56

Manaus - AM - 49

Belo Horizonte - MG - 40

Rio de Janeiro - RJ - 35

Juiz de Fora - MG - 34

Angra dos Reis - RJ - 30

Recife - PE - 26

Teresópolis - RJ - 25

Nova Friburgo - RJ - 25

Em fevereiro de 2023, por exemplo, fortes chuvas, nos dias 18 e 19, atingiram a cidade de São Sebastião, no litoral norte, causando deslizamentos, em especial no bairro Barra do Sahy, e a morte de 65 pessoas. Todas moravam em áreas de risco. Dos mortos, 64 foram encontrados no Sahy e um em Ubatuba.

Em outra ocorrência, em 9 de dezembro, dois idosos morreram afogados em Angra dos Reis e outras 300 pessoas ficaram desabrigadas em razão das chuvas no estado e a prefeitura teve de decretar situação de emergência por conta da destruição causada pelas fortes chuvas.