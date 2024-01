SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodízio de veículos e outras restrições de circulação estarão suspensos no feriado de aniversário da cidade de São Paulo, que completa 470 anos nesta quinta-feira (25).

Outros serviços também serão alterados pela data, caso de bancos, correios e UBs (Unidades Básicas de Saúde), que devem permanecer de portas fechadas.

Saiba como será o dia na cidade.

TRANSPORTE PÚBLICO

Durante o feriado e domingo, estará operando o programa Tarifa Zero, com gratuidade nos ônibus municipais. Eles estarão com frota equivalente a cerca de 4.830 ônibus em circulação, operando normalmente na sexta-feira (26).

Os postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes terão atendimento das 6h às 22h, na quinta-feira (25). As exceções são os Terminais Capelinha, operando temporariamente das 6h às 20h, e Guarapiranga, fechado para obras.

Na quinta, os postos Jabaquara e Santana estarão fechados, retomando o atendimento normal na sexta-feira (26). Já o Posto Central da SPTrans estará fechado na quinta (25) e sexta-feira (26) e voltará ao funcionamento normal na segunda-feira (29).

CPTM, METRÔ E EMTU

O Metrô funcionará no dia 25 entre 4h40 e meia-noite, com frota de feriado, podendo haver reforço conforme a demanda. Já na CPTM, os intervalos de operação serão equivalentes aos de sábado. O funcionamento volta à normalidade a partir de sexta-feira (26)

As linhas de ônibus metropolitanas geridas pela EMTU, com destino à capital, seguirão a programação de sábado durante o feriado de quinta-feira (25). Na sexta-feira, o itinerário de viagens será o mesmo de um dia útil.

MINHOCÃO E RUAS ABERTAS

O programa que interrompe a circulação de carros em determinadas vias funcionará nas avenidas Paulista e Liberdade na quinta-feira (25), das 9h às 16h. No caso do Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, a circulação de pedestres será liberada das 7h às 21h45.

VEJA O ABRE E FECHA

Serviço - Quinta - Sexta - Sábado - Domingo

Mercados e Sacolões - Abertos - Abertos - Abertos - Abertos

Subprefeituras - Fechadas - Fechadas - Fechadas - Fechadas

AMAs - Abertos - Abertos - Abertos - Fechados

UBs - Fechadas - Fechadas - Fechadas - Fechadas

Procon-SP - Fechado - Fechado - Fechado - Fechado

Hospitais Veterinários Públicos - Abertos para emergências, menos unidade oeste - Abertos para emergências, menos unidade oeste - Fechados - Fechados

Bancos - Fechados - Abertos - Fechados - Fechados

Shoppings - Horários especiais - Abertos - Abertos - Abertos

Centros Esportivos - Abertos - Abertos - Abertos - Abertos

Poupatempo - Fechado - Aberto - Aberto - Fechado

Correios - Fechados - Abertos - Abertos - Abertos

Bom Prato - Aberto em 14 unidades - Aberto - Aberto - Aberto