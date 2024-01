SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação da Polícia Militar de São Paulo contra roubo de carga deixou três mortos na manhã de terça-feira (23) na rodovia Anchieta, em Cubatão, na Baixada Santista.

Outras 15 pessoas foram presas, incluindo um suspeito que foi ferido e levado para um hospital da região, onde permanece sob escolta. Dois adolescentes que teriam participado da ação também foram apreendidos e encaminhados para a Vara da Infância e Juventude.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo de caminhão com carga avaliada em R$ 7,2 milhões em cigarros. O veículo foi localizado na estrada, e os PMs realizaram a abordagem, momento em que teria havido uma troca de tiros.

Ainda conforme a versão dos policiais, parte do grupo se dispersou após o tiroteio, e sete suspeitos foram presos quando tentavam fugir.

Instantes depois, policiais do COE, tropa do 4° Batalhão de Polícia de Choque, localizaram outros três suspeitos. De acordo com os PMs, houve nova troca de tiros e o trio morreu no local. Outros sete suspeitos foram presos na mesma região.

A carga foi recuperada e devolvida. O motorista do caminhão, um homem de 40 anos, foi encontrado na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Miracatu, no Vale do Ribeira, distante cerca de 100 km do ponto onde o veículo foi localizado pela polícia.

A ocorrência foi registrada na 3° Delegacia de Homicídios do Deic de Santos como roubo de carga, corrupção de menores, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial e resistência.