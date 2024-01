SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Militares buscam apoio de Lula para voltar a operações de segurança, Forças pediram R$ 1 milhão por dia para atuar na terra Yanomami, paralisação geral na Argentina e outras notícias para começar esta quinta (25).

GOVERNO LULA

Defesa e Exército buscam apoio de Lula e PT por volta de militares a operações de segurança. Ministro José Múcio considera que resistências no governo às chamadas GLOs começa a diminuir; fardados mudam postura e também aprovam.

YANOMAMI

Forças Armadas pediram R$ 1 milhão por dia para manter atuação na terra Yanomami. Documento mostra que, mesmo com esse valor, nem metade dos alimentos necessários seria entregue aos indígenas.

CONGRESSO NACIONAL

Agro e evangélicos montam ofensiva contra plano de educação do governo Lula. Bancadas pedem adiamento de conferência por suposto cunho político e ideológico dos debates.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaristas falam em prova falsa e cobram resposta ao STF após busca contra Carlos Jordy. Parlamentares dizem ter havido abuso contra líder da oposição e decidiram reconduzi-lo ao posto nesta quarta.

POLÍTICA

Setor na Abin criado sob Bolsonaro utilizou software espião, indicam documentos. OUTRO LADO: Alexandre Ramagem, então diretor da agência, diz que somente área de operações usava o FirstMile.

FOLHAJUS

Brasil lidera gastos com tribunais entre 53 países e despesas batem 1,6% do PIB. Valor é quatro vezes a média internacional; mais de 80% da verba vai para pagar magistrados e servidores.

VIOLÊNCIA

Saiba quem é Domingos Brazão, investigado na morte de Marielle Franco. Conselheiro do TCE responde na Justiça por suspeita de corrupção e já foi apontado em relatório da PGR como suspeito de ser o autor intelectual do assassinato; ele nega todas as acusações.

Filha de Ronnie Lessa diz que rompe com pai se for confirmada participação na morte de Marielle.

AMÉRICA LATINA

Argentinos em greve bradam que 'pátria não se vende' contra pauta liberal de Milei. País tem paralisação geral enquanto Congresso discute pacotão de leis para desregulamentar economia.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ataque a mercado atribuído à Ucrânia deixa ao menos 27 mortos em Donetsk. Ofensiva seria a maior com vítimas civis feita por Kiev desde começo da guerra contra Rússia.

ZAGALLO (1931 - 2024)

Zagallo beneficia apenas um dos filhos em testamento e revela 'profunda decepção'. Após briga na Justiça contra os outros três herdeiros, ídolo do futebol favoreceu o caçula.

LEI DE ZONEAMENTO

Aos 470 anos, São Paulo tem disparidade extrema na ocupação dos bairros. Mapeamento de residências, comércios, indústrias, áreas públicas e vegetação mostra versatilidade da capital paulista.

CHUVA

Chuva forte faz Prefeitura de São Sebastião (SP) acionar sirene na Vila Sahy. Orientação é que moradores deixem suas casas e desçam o morro onde 64 pessoas morreram no no passado.

COPINHA

78% dos jovens da Copinha deixam esporte ou têm valor de mercado abaixo da Série D. Estrelato fica restrito a menos de 3% dos atletas que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior.