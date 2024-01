SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou alerta de tempestade para o estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira (25).

O órgão prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora -entre 50 e 100 mm por dia-, com ventos intensos de até 100 km/h. Nesta quinta (25), o aniversário de São Paulo amanheceu chuvoso e deve permanecer assim até, pelo menos, essa sexta (26).

O Instituto já havia informado que o volume total de chuva pode passar de 100 mm em 24 horas. As chuvas se intensificaram na madrugada entre os dias 24 e 25.

A Baixada Santista e o litoral norte do estado tiveram as áreas mais afetadas e com os maiores acumulados. Essas regiões estavam com aviso meteorológico especial de nível vermelho (grande perigo) informando sobre os grandes volumes

Até a manhã de sexta-feira, o Inmet alerta para o volume de chuva previsto em pontos do litoral e leste de São Paulo, onde os acumulados podem passar de 125 mm.

O órgão alerta ainda para a ocorrência de grandes volumes chuva no leste da região Sul do país e em parte do leste dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas próximas horas, a umidade persistente, devido aos ventos marítimos, será responsável pela intensificação dos volumes. Nos boletins emitidos, órgão destaca também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os maiores acumulados devem ocorrer, até o fim de semana, entre a faixa litorânea e a encosta da Serra do Mar, especialmente entre o litoral norte de Santa Catarina e o litoral de São Paulo. Os volumes de chuva podem passar de 100 mm em 24 horas e acima dos 250 mm ou 300 mm até a manhã de domingo (28).

Nessa quarta (24), a sirene de evacuação foi acionada na Vila Sahy, na cidade de São Sebastião. Segundo a administração municipal, 50 mm de chuva caíram em menos de uma hora na região. O local já sofreu com temporais anteriores, causando a morte de 64 pessoas no ano passado.

Nesta manhã, a Defesa Civil de São Paulo informou que a chuva persiste em São Sebastião, com condição para mais chuva nas próximas horas.