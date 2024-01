SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas estrangeiras denunciaram terem sido vítimas de estupro e cárcere privado em uma casa noturna de Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Responsável pelo local negou as acusações.

As mulheres foram encontradas na UPA da cidade, na noite da última segunda-feira (22). O caso é investigado pela Delegacia de Bombinhas. Elas foram levadas até o Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú para serem submetidas a exame de corpo de delito. A nacionalidade não foi revelada pela polícia para preservar as vítimas.

Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa noturna. Suspeito foi localizado nesta quinta-feira (25) e negou as acusações. Ele argumentou que nunca manteve as mulheres em cárcere privado e que não praticou qualquer tipo de irregularidade no estabelecimento.

A polícia apreendeu um celular e informou que imagens do circuito interno das câmeras de segurança serão analisadas. No local, também foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente.

O responsável pelo local foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e liberado em seguida.

A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso. As vítimas foram ouvidas na Delegacia de Bombinhas.

Elas disseram que trabalharam no local por duas semanas. O delegado à frente do caso, no entanto, afirmou que as declarações ainda não foram comprovadas. A polícia esclareceu que, por enquanto, não há suspeita de tráfico de pessoas. As vítimas não estão em programa de proteção.