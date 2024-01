SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (25) em que São Paulo comemorou 470 anos, o centro da cidade foi alvo de uma série de promessas de revitalização em meio ao processo de degradação e crise na segurança.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciaram a criação de um distrito turístico urbano na área histórica da cidade, além do pontapé inicial para o projeto de implantar o sistema de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), batizado de Bonde de São Paulo, para circular na área central. Foi detalhado também o projeto para reformar 23 calçadões do Triângulo Histórico, que engloba a área entre os largos São Bento e São Francisco e o Pateo do Collegio.

Há ainda a previsão de investimentos em moradia popular para atrair 200 mil pessoas para morar no centro, e abertura de linha de crédito de R$ 170 milhões com taxas reduzidas para incentivar novos empreendimentos na região.

Em um dos eventos de comemoração, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lançou a consulta pública para a elaboração de projetos do VLT. Na mesma ocasião, foi anunciada a criação do Conselho Gestor do Distrito Turístico para impulsionar as visitas aos atrativos turísticos do centro. "Temos certeza de que estamos melhorando e vamos ter um centro que vai ser uma grande referência do mundo, porque existe a força de vontade de cada um de nós e as ações estão acontecendo", disse o prefeito durante a inauguração do edifício sede dos Corpos Artísticos do Theatro Municipal, no Vale do Anhangabaú, nesta quinta.

Ao longo do ano passado, o primeiro da gestão Tarcísio, bairros centrais registraram altas recordes de furtos e roubos impulsionados pela dispersão da cracolândia, que aumentou do primeiro para o segundo semestre e se aproximou das ruas de comércio da Santa Ifigênia. Ao menos cinco pessoas foram assassinadas no centro entre os meses de agosto e dezembro.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) negou o aumento da aglomeração de dependentes químicos e afirmou que houve maior dispersão ao longo do ano passado.

A proximidade dos dependentes químicos com o importante polo de comércio de eletrônicos levou comerciantes e funcionários das lojas a organizarem protestos por mais segurança na região.

A secretaria de Segurança Pública, da gestão Tarcísio, informou que houve queda de 3,6% nos roubos na região central em 2023, totalizando 797 casos a menos em comparação ao ano anterior.

Para o governador, a solução para reduzir a violência e a degradação da área central tem como ingrediente essencial os investimentos da iniciativa privada. "Quando você começa a trazer o investimento, você traz as pessoas e aí você expulsa o crime", disse o governador em evento de comemoração do aniversário da cidade nesta quinta.

"Eu acho que a gente precisa de esperança, precisa dessa fé porque não basta só a gente acreditar no projeto. Acho que todo mundo tem que acreditar, tem que apostar", continuou.