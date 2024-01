SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Setor na Abin utilizou software espião, governo ameaça romper acordo com Paraguai, Gol entra em recuperação judicial e outras notícias desta sexta-feira (26).

POLÍTICA

Setor na Abin criado sob Bolsonaro utilizou software espião, indicam documentos. OUTRO LADO: Alexandre Ramagem, então diretor da agência, diz que somente área de operações usava o FirstMile.

ECONOMIA

Governo Lula sobe tom e ameaça romper acordo com Paraguai sobre energia de Itaipu. Presidente resiste a pagar mais caro por 33% da energia vendida pelos paraguaios; vizinhos podem ir a corte internacional.

ECONOMIA

Endividada, Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Companhia afirmou que voos vão operar conforme programado; dívida é estimada em R$ 20 bilhões.

SÃO PAULO

Degradado, centro de SP vira alvo de promessas no aniversário da cidade. Prefeito e governador listam planos de criar VLT, reformar calçadões e criar projeto turístico; região sofre com crise de segurança.

CULTURA

Com chuva e frio, público curte shows de aniversário. Prefeitura priorizou line-up formada por mulheres na comemoração dos 470 anos da capital paulista.

ESPORTE

Timãozinho dá Copinha à Fiel e a faz esboçar sorriso outra vez. Equipe de juniores alcança o que a profissional não consegue desde 2019 e ergue troféu em Itaquera.

CARNAVAL

Ilê Aiyê se junta a Daniela Mercury 50 anos após 'reafricanizar' o Carnaval. Festival de Verão Salvador reúne no palco a cantora e o bloco afro que desafiou a ditadura para inserir negros na folia.

COTIDIANO

Chuva fecha estradas, alaga bairros e sirenes são acionadas no litoral de SP. Em São Sebastião, 42 pessoas precisaram deixar suas casas; Mogi-Bertioga está bloqueada.

POLÍTICA

Centrão não vê espaço para Lula devolver emendas, e derrubada de veto ganha força. Governo procura cúpula do Congresso para justificar cortes e já fala em recompor valor menor do que foi vetado.

TELEVISÃO

SBT perde interesse em âncora da CNN por causa de relacionamento com Galípolo. Elisa Veeck estava nos planos da emissora para dividir SBT Brasil com o contratado César Filho; OUTRO LADO: emissora diz que informação 'não corresponde à realidade dos fatos'.

BBB 24

BBB 24: Pai de Vanessa Lopes diz que filha está sob cuidados médicos e pede 'acolhimento'. 'Empatia salva vidas', afirmou pai da ex-BBB, dizendo que momento 'demanda atenção'.

TECNOLOGIA

Fotos falsas de Taylor Swift nua, feitas com inteligência artificial, causam revolta. Cantora está sendo alvo de publicações pornográficas nas redes sociais e fãs se mobilizam para denunciar posts e perfis

TELEVISÃO

Ucrânia critica 'The White Lotus' e HBO após escalação de ator pró-Rússia na série. Milos Bikovic, que é sérvio, já protagonizou diversas produções russas e recebeu homenagem de Vladimir Putin há cinco anos

TECNOLOGIA

Como inteligência artificial ameaça a dublagem no Brasil com substituição de atores. Profissionais do setor se mobilizam globalmente para evitar demissões e desvalorização artística pós greve de Hollywood

TURISMO

Cartagena, a depender das opções do viajante, exige espírito aberto a perrengues. Destino alia turismo histórico e cultural ao mar do Caribe, com bons preços; é preciso pesquisar voos, hospedagens e passeios.

RESTAURANTES

Conheça a culinária de diferentes países, como Taiwan, Nepal e Paraguai, sem sair de SP. Restaurantes da capital paulista vão além da comida italiana e japonesa.