SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem que foi preso na rua Augusta, em São Paulo, após atropelar um PM e dois motociclistas diz que estava sendo perseguido.

O motorista de 53 anos contou a policiais que "notou estar sendo seguido" desde que saiu de sua casa. Ele foi preso na quarta (24) após uma perseguição policial na Augusta, uma das ruas mais movimentadas de SP, que terminou com três atropelamentos.

Ele passou pelo teste de bafômetro, que não constatou embriaguez. Vídeos mostram o homem acelerando um veículo Audi contra um policial e depois cercado pela PM no cruzamento da rua Dona Antônia de Queiroz.

A perseguição começou por volta das 14h, quando policiais foram avisados sobre um motorista que atropelou dois motociclistas na região central e fugiu sem prestar socorrido. Ele foi localizado no cruzamento da rua Augusta com a rua Marquês de Paranaguá quando atingiu uma viatura da Polícia Civil e continuou em fuga, atingindo outra viatura da PM.

Quando os policiais tentaram abordar o homem, ele acelerou o carro e atingiu um dos agentes. Ele caiu, mas não ficou ferido.

Neste momento, policiais dispararam contra os pneus do carro do suspeito para impedir a fuga. O motorista não quis se entregar e os policiais tentaram quebrar o vidro do banco do passageiro, mas o carro era blindado.

O motorista só saiu do carro após negociar com policiais. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e resistência.

As vítimas lesionadas na ocorrência receberam requisições para realizar exames de corpo de delito, informou a SSP.