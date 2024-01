SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, permanece internada em São Paulo para avaliação médica, informou o InCor em boletim médico neste sábado (27).

A ministra foi internada por alteração da pressão arterial. A condição no momento está controlada e o estado de saúde da ministra é estável, diz o boletim médico.

A ministra segue internada para acompanhamento clínico, avaliação cardiológica e realização de exames. O acompanhamento é feito pelos cardiologistas Iascara Wozniak de Campos e Sérgio Timerman.

O QUE ACONTECEU

Guajajara passou mal durante uma agenda em Brasília na quinta-feira (25). Ela estava em uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente quando precisou de um atendimento médico emergencial. A ministra foi internada no Instituto do Coração (InCor) da Universidade de São Paulo (USP) na sexta-feira (26).

Segundo o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) ela vem tendo picos de pressão alta nos últimos dias. Em nota divulgada ontem, o MPI disse que Guajajara está "em processo de recuperação e encontra-se bem".

Os médicos recomendaram a internação em São Paulo para a realização de uma bateria de exames. A ministra deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e depois seguiu para São Paulo. "O objetivo é assegurar que sua saúde seja completamente estabelecida", afirmou o MPI.

Por conta da emergência, o ministério cancelou todas as agendas de Guajajara para o fim de semana.