BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos neste sábado (27). Até o momento, o alerta serve para as regiões Norte e Leste, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

As chuvas previstas têm intensidade moderada e forte em alguns momentos, aumentando o potencial para alagamentos. Áreas de instabilidade que se formaram nas proximidades da região de Mairiporã e Atibaia se deslocaram em direção para a capital paulista.

Para os próximos dias, as precipitações começam a diminuir, mas ainda são previstas chuvas moderadas, eventualmente fortes em alguns momentos.

As temperaturas podem subir gradativamente na próxima semana. Entre os motivos, estão: diminuição da nebulosidade, mudança na direção dos ventos e presença mais constante do sol no decorrer dos dias.

No domingo, a previsão é de sol entre nuvens, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C, com taxas de umidade do ar entre 55% e 95%. Entre a tarde e o início da noite, podem ter pancadas isoladas de chuva de moderada a forte intensidade.

O CGE alerta para o potencial de formação de alagamentos e elevação das cotas dos rios e córregos da região metropolitana de São Paulo e da capital. O solo que ainda se encontra encharcado, mantém o risco de deslizamentos de terra.

Já a segunda-feira (29) deve começar com uma madrugada de céu nublado, termômetros na faixa dos 18°C e vento do quadrante norte que persiste no decorrer do dia. A máxima pode chegar aos 29°C com índices mínimos de umidade do ar na casa dos 45%.

No período da tarde são esperadas pancadas isoladas de chuva, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos.

O CGE divulgou medidas simples que podem amenizar os efeitos dos alagamentos, como:

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.