SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas neste domingo (28) causaram estragos na região metropolitana de São Paulo e no litoral norte do estado.

No litoral norte, as cidades mais atingidas foram Ubatuba e Caraguatatuba, de acordo com a Defesa Civil. As cidades registraram 41 e 31 milímetros, respectivamente.

Em Ubatuba, por volta das 15h, uma chuva forte com rajadas de vento causou a queda de 15 árvores. Apenas em um condomínio da cidade, foram contabilizadas 12 quedas de árvores nas vias internas do local.

Na Rodovia Oswaldo Cruz, outra queda de árvore provocou interdição total das pistas em ambos os sentidos. A rodovia permaneceu fechada das 14h até às 17h.

Na Rodovia Rio-Santos, foram registradas duas quedas de árvores, uma no km 47 e outra no km 63. Nessa última, a árvore atingiu um veículo, sem deixar vítimas.

Em Diadema, na Grande SP, uma forte chuva por volta das 12h ocasionou a queda de quatro árvores. Os registros foram nos bairros Jardim Inamar, Conceição e Canhema. A cidade registrou um acumulado de 38mm de chuva.

No bairro Conceição, houve ainda a queda de um muro sobre um veículo. Não há informações sobre vítimas.

Já no bairro São José, houve o transbordamento do Córrego Ribeirão dos Couros. De acordo com a Defesa Civil, o canal já está em processo de escoamento e "voltando à normalidade".

Há registros de alagamento também no centro da cidade. Imagens publicadas nas redes sociais mostram agentes da Polícia Militar resgatando uma idosa que estava ilhada na região.