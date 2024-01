SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Abin e PF fizeram diligência chave no FirstMile, possíveis efeitos do processo contra Moro, déficit previdenciário de servidores e outras notícias para começar esta segunda-feira (30).

POLÍTICA

PF e Abin fizeram em conjunto diligência chave no caso do software espião. Integrantes dos dois órgãos se reuniram com a fabricante do FirstMile em maio para tentar recuperar dados de monitoramentos feitos na gestão Bolsonaro.

TSE

Moro cassado em ação de PT e PL deve ficar 'ficha suja' e fora de eleições até 2030. Partidos sustentam que senador cometeu abuso de poder econômico na pré-campanha; ele nega.

POLÍTICA

Bolsonaro faz live com filhos mirando eleição e volta a criticar urnas. Em 'superlive', ex-presidente ataca TSE, Lula e tenta mobilizar seguidores para a disputa municipal.

PIB

Déficit previdenciário de servidores atinge R$ 6 tri e derruba investimento público. Valor equivale a 93% da dívida pública líquida; alguns entes fazem ajustes necessários.

CRACOLÂNDIA

Usuários da cracolândia saqueiam loja e causam prejuízo de R$ 300 mil a comerciante. Representante do Portal das Câmeras, na rua Santa Ifigênia, afirmou que unidade vai encerrar atividades após ataque.

VIOLÊNCIA

Dois são mortos pela PM em Guarujá em meio à retomada da Operação Escudo. Secretaria da Segurança Pública paulista afirma que suspeitos atiraram contra policiais.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Estado de São Paulo confirma a 4ª morte por dengue em 2024. Entre os dias primeiro e 20 de janeiro, estado registrou mais de 10 mil infecções pela doença.

ARTE

Ativistas jogam sopa na Mona Lisa, no museu do Louvre. Obra fica sob vidro blindado; manifestantes queriam alertar sobre alimentos sustentáveis.

VIOLÊNCIA

PM prende dois suspeitos de agredir membros do MBL na Paulista. Homens portavam soco inglês e faca, segundo a polícia; movimento coletava assinaturas para criação de partido.

TELEVISÃO

Adriana Esteves perguntou se eu tinha psicóloga, diz Theresa Fonseca sobre Mariana, de 'Renascer'. Atriz conta que ligou para intérprete da personagem na versão original, que há 31 anos seduziu pai e filho; Adriana sofreu tamanha rejeição que a fez cair em depressão.

COTIDIANO

Para algumas pessoas trans, existe liberdade mesmo dentro do armário. Travestis e crossdressers encontram refúgio no Le Closet, apartamento transformado em guarda-roupa coletivo no largo do Arouche.

CELEBRIDADES

Aristocrata e filha de brasileira: quem é Hailey Bieber, 27, mulher de Justin Bieber. Modelo, casada com Justin Bieber desde os 21 anos, nasceu na alta sociedade e nunca concluiu o segundo grau.