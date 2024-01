SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começam nesta segunda-feira (29), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa federal concede bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o MEC (Ministério da Educação) decidiu aumentar o número de vagas para os cursos de graduação em direito e medicina.

Ao todo, serão ofertadas 403.711?bolsas, sendo 306.908 integrais e 96.803?parciais.?O número de bolsas é preliminar e pode mudar até o início das inscrições.??Elas são ofertadas para 15.482 cursos de 1.028 instituições de ensino superior.

O período de inscrição para o programa vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas, sendo a primeira no dia 6 de fevereiro e a segunda no dia 27 do mesmo mês.

CRITÉRIOS

A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros que ainda não têm diploma de curso superior. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato à bolsa:?

- tenha participado do Enem, na edição de 2022 ou de 2023;?

- tenha obtido nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco provas do Enem;?

- tenha tirado nota acima de zero na prova de redação do Enem;?

- não tenha participado do referido exame na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).??

- Além desses critérios, o candidato a bolsista precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:?

- ser pessoa com deficiência;?

- ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica (educação infantil, ensinos fundamental e médio), conforme Decreto nº 5.493/2005;

- ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública; ou ter estudado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição, entre outras condições de estudo.

RENDA FAMILIAR

A inscrição no processo seletivo do?Prouni?é condicionada também ao cumprimento do critério de renda do estudante. Para o cálculo, é considerada a renda bruta mensal de todos os membros da família do candidato à bolsa estudantil.

Para ter o benefício no valor de 100% da mensalidade da faculdade privada é preciso ter renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para bolsa parcial, de 50% do programa, a renda mensal não pode ultrapassar três salários mínimos por pessoa da família. Os requisitos de renda foram estabelecidos?na Lei nº 11.096/2005.

Caso o estudante seja selecionado, a comprovação de renda deve ser feita no momento da inscrição e, também, na matrícula na instituição privada de ensino superior, com contracheques, declaração de Imposto de Renda ou extratos bancários.

O candidato professor da rede pública de ensino não precisa se submeter à regra da renda familiar do Prouni.?