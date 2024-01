SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começou nesta segunda-feira (29) a emitir a nova carteira de identidade, que substitui o RG (Registro Geral) e adota um número de identificação único, padronizado para todo o território nacional.

O novo documento é chamado de CIN (Carteira de Identidade Nacional). Por enquanto, a emissão no estado ocorre em um projeto piloto em nove pontos da Grande São Paulo ?sendo seis postos do Poupatempo e três unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daun).

A ideia do governo paulista é ampliar gradativamente o serviço nos próximos meses.

Desde 11 de janeiro, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal são obrigados a expedir o novo documento, mas o antigo RG segue válido até 2032. Por isso, o governo diz que não é necessário correr para renovar o documento.

Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupatempo.

Os postos ficam na Lapa, Itaquera, Santo Amaro e Sé, na capital paulista, Caieiras e Guarulhos, na região metropolitana. As outras três unidades com o serviço são o Descomplica de São Miguel, na capital, um posto em Barueri e o Atende Fácil, em São Caetano do Sul.

O CIN utiliza o CPF como número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado.

O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo Gov.br.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 3 milhões de CINs já foram emitidas no país.

COMO TIRAR A CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN)

COMO AGENDAR O ATENDIMENTO EM SP?

Na primeira fase da emissão do documento, agendamento para a CIN será feito exclusivamente no aplicativo do Poupatempo.

O QUE É PRECISO LEVAR?

- Documento com CPF

- Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples)

HÁ OUTROS REQUISITOS?

- Ter uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro

- Ser maior de 16 anos

- Estar em situação regular na Receita Federal (dados devem estar idênticos em relação aos da certidão de nascimento/casamento)

- Não ter outra solicitação da CIN em andamento

QUAL O CUSTO DO DOCUMENTO?

A primeira via da CIN é gratuita.

QUAIS POSTOS QUE EMITEM O DOCUMENTO EM SP?

Capital:

- Poupatempo Itaquera (av. do Contorno, 60 - Cidade A E Carvalho)

- Poupatempo Lapa (rua do Curtume, s/nº)

- Poupatempo Santo Amaro (rua Amador Bueno, 229 - 2º andar)

- Poupatempo Sé (rua do Carmo, s/nº)

- Descomplica São Miguel (rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76 - Vila Jacuí)

Outras cidades:

- Poupatempo Guarulhos (no Internacional Shopping)

- Poupatempo Caieiras (rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 - centro)

- IIRGD Barueri (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 - Centro)

- Atende Fácil de São Caetano do Sul (rua Major Carlos Del Prete, 651 - centro)

ATÉ QUANDO PODEREI USAR O RG?

Os cidadãos têm até 28 de fevereiro de 2032 para fazer a troca do RG pelo CIN.