SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trabalhador de 53 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ser atropelado e esmagado por um rolo compressor, nesta segunda-feira (29), em Anapólis (GO).

Vítima trabalhava na construção de um supermercado no centro da cidade quando foi atropelada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, no momento do acidente, a máquina era usada para compactar o solo da obra, quando o condutor perdeu o controle.

Ao perceber que o equipamento estava descontrolado, o homem tentou correr, mas escorregou e foi atropelado. Ele foi esmagado e morreu no local.

Em depoimento à Polícia Militar, o condutor explicou que estava trabalhando em uma área da obra, quando a máquina acelerou e ele perdeu o controle. O rolo compressor só parou quando bateu em uma parede de concreto. O motorista realizou teste do bafômetro e foi constatado que ele não estava alcoolizado.

O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Goiás. O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para passar por exames. A Polícia Técnico-Científica esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente.

O UOL entrou em contato com a rede de supermercados Rio Vermelho, responsável pela unidade em construção em que ocorreu o acidente, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.