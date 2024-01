SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo da Bahia regulamentou, nesta segunda-feira (29), a lei que proíbe o uso de "pistolas de água" e similares durante o Carnaval e outras festas de rua no estado.

O objetivo é garantir a segurança das mulheres nas festas, disse a secretária de Políticas para as Mulheres, Elisângela Araújo. "A gente acredita na prevenção e na sensibilização das pessoas para acabar com esse tipo de violência machista e misógina dentro do nosso Carnaval".

As pistolas serão recolhidas logo nos portais de acesso aos circuitos da festa e dentro dos espaços. "O nosso principal objetivo é criar um ambiente de tranquilidade e entendimento das pessoas, para que internalizem que essa não é mais uma prática aceitável e liberada", disse o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Blocos, agremiações e outras organizações ligadas aos festejos foram avisados para impedirem as pistolas de água, segundo o governo. Nesses espaços também vão ocorrer fiscalizações por agentes identificados para orientação dos foliões e associados e cumprimento do decreto.

O Ministério Público da Bahia firmou um termo de ajustamento de conduta com o bloco "As Muquiranas". O documento garante que o grupo, famoso pelo uso das pistolas, irá cumprir a lei.

As pistolas de água recolhidas serão encaminhadas para cooperativas de reciclagem lideradas por mulheres.