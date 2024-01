SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula promove trocas na Abin, reservas internacionais crescem após redução sob Bolsonaro, Zema diz que brancos e héteros são classificados como 'carrascos' e outras notícias para começar esta quarta-feira (31).

RIO

Lula demite número 2 da Abin, citado em operação da PF. Diretor da Escola de Inteligência da Abin, Marco Cepik assumirá o posto; mudança deve ser publicada no Diário Oficial da União ainda.

PGR

Print que implica Carlos Bolsonaro traz data em que Ramagem já estava fora da Abin. Decisão de Moraes que autorizou operação contra filho de ex-presidente afirma que Ramagem ainda era diretor-geral da agência.

BANCO CENTRAL

Reservas internacionais crescem no 1º ano de Lula após redução sob Bolsonaro. 'Colchão' de segurança do país fechou 2023 em US$ 355 bilhões, nível mais alto desde março de 2022.

JUSTIÇA

Transparência Internacional critica Lula por indicação de Zanin, Dino e Gonet. Segundo instituição, gestão Bolsonaro foi responsável por piorar quadro de corrupção no Brasil, mas governo atual falha na reconstrução de mecanismos de controle.

JUSTIÇA

PF vê indícios de 'rachadinha' no gabinete de Janones e pede quebra de sigilos. Servidores negaram esquema, mas PF viu inconsistências em relatos.

SANTOS

Governo recua, e Lula deve assinar com Tarcísio parceria para obra do túnel Santos-Guarujá. Inicialmente, plano era realizar obra sem apoio da gestão paulista; governador teve reuniões com ministros e Lula.

POLÍTICA

Zema diz que homens brancos e héteros no Brasil são classificados como 'carrascos'. Declaração foi dada durante lançamento de programa de proteção a mulheres durante o carnaval.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Militares de Israel se disfarçam de médicos, invadem hospital e matam 3 palestinos. Ataque ocorreu na Cisjordânia; Hamas admite que um dos mortos pertencia à facção, e outros dois eram do Jihad Islâmico.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski pede para comandante militar sair e abre crise na Ucrânia. Rival do presidente, chefe das Forças Armadas se recusou a deixar o cargo em reunião.

COTIDIANO

SP começa a emitir nova carteira de identidade que substitui o RG. Documento nacional, chamado CIN, tem número único, QR Code e versão digital e física.

COTIDIANO

PF conclui inquérito contra Renato Cariani, indiciado por associação para o tráfico e mais 2 crimes. OUTRO LADO: Defesa de empresário diz ter juntado documentos que comprovam 'que Renato jamais participou de qualquer atividade ilícita'.

BBB 24

'Sincerão do Desastre' causa polêmica e preocupação dentro da Globo. Dinâmica criticada pelos próprios participantes do reality foi assunto também nos bastidores.

AMBIENTE

Parque Nacional de Jericoacoara é leiloado por R$ 61 milhões à concessão privada. Melhorias em prédios operacionais e em infraestrutura de lazer e transporte estão entre as primeiras previstas em contrato.