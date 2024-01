SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo está, desde às 14h05 desta quarta-feira (31), em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva.

O alerta foi feito inicialmente pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, para a zona sul e incluída a marginal Pinheiros.

A chuva, porém, avançou em seguida para todo o município de São Paulo, assim como o estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o órgão municipal, áreas de instabilidade vindas do interior do estado, por causa da propagação de um cavado -área de baixa pressão nas camadas mais altas da atmosfera- atuam na capital paulista.

"As próximas horas seguem com tempo instável até pelo menos o início da noite desta quarta-feira, com chuvas atuando com até forte intensidade de forma isolada em outros bairros da cidade", diz o CGE.

Temporais devem atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais a partir desta quarta-feira, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão do órgão federal indica possibilidade chuvas em curtos espaços de tempo, com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

"As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades, por vezes, severas", diz o Inmet em boletim.

"Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia", afirma.