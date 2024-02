RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (31) sob suspeita de ter dopado e roubado uma idosa de 90 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a família da vítima, a mulher, que não teve o nome divulgado, levou R$ 5.000 e US$ 3.400 (cerca de R$ 17 mil) da casa da idosa, onde trabalhava como empregada doméstica.

A suspeita foi levada para a delegacia de Copacabana. A Polícia Civil ainda não informou se a mulher já indicou quem será seu advogado.

A prisão foi feita por policiais do Segurança Presente, programa em parceria do governo do estado e da iniciativa privada. Os agentes informaram que apreenderam junto com a empregada quatro cartelas de clonazepam, remédio sedativo.

Segundo a equipe do Segurança Presente, a família contou que a idosa já havia passado mal outras três vezes. Em uma das ocasiões, os parentes teriam notado que uma quantia em dinheiro havia desaparecido.

A empregada trabalhava no imóvel, que fica na rua Gustavo Sampaio, havia cerca de três meses. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, no centro, para exame pericial.

De acordo com o programa, a mulher de 46 anos, vai responder pelo crime de roubo. Ela contou aos policiais que o dinheiro foi entregue ao seu ex-marido no dia 30 de janeiro.

Copacabana é um dos principais bairros turísticos do Rio de Janeiro. No último ano, a região viveu uma onda de insegurança, com assaltos violentos frequentes.

Em 2023, houve um aumento de 3% no total de roubos em Copacabana comparação ao ano anterior. Ao todo, foram registrados 1.477 casos entre janeiro e dezembro do ano passado, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública).

O aumento vai na direção contrária ao total de roubos registrados em todo estado: foram 91.489 casos, uma queda de 15,6% em relação a 2022.

O total de furtos em Copacabana também aumentou. Foram 8.278 casos, o que equivale a um crescimento de 11% em comparação a 2022. Esse aumento segue uma tendência vista no restante do Rio, mas, ainda assim, foi um percentual maior do que o registrado no estado inteiro -nele, o crescimento foi de 2,8%, o que equivale a 166.636 casos.