SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para quem busca voltar aos estudos ou conquistar novas qualificações profissionais em 2024, a pós-graduação pode ser uma boa pedida. A Folha de S.Paulo reuniu 20 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, lançados neste ano e que estão com as inscrições abertas.

SAÚDE

Curso Adolescência para equipe multidisciplinar

Onde Unifesp

Duração 482h (presencial)

Preço Gratuito

Prazo de inscrição 8 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://sistemas.unifesp.br/acad/inscricao-lato-sensu/index.php?page=INS&tipo=E&codc=769&anoc=2024).

Curso Nutrição e atividade física na saúde e na doença: do experimental ao clínico

Onde Unifesp

Duração 360h (online)

Preço R$ 2.100 (à vista)

Prazo de inscrição 8 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://sistemas.unifesp.br/acad/inscricao-lato-sensu/index.php?page=INS&tipo=E&codc=2258&anoc=2023).

Curso Análise do comportamento aplicada ao autismo e a outras neurodivergências

Onde PUC-SP

Duração 360h (online)

Preço R$ 18.000 (à vista)

Prazo de inscrição 25 de março

Inscrições Pelo site (https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/analise-do-comportamento-aplicada-ao-autismo-e-outras).

Curso Psico-oncologia

Onde Einstein

Duração 360h (presencial)

Preço R$ 23.272 (à vista)

Prazo de inscrição 19 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://ensino.einstein.br/pos_psico-oncologia_p5404/p?sku=7109&cidade=sp)

Curso Bioinformática aplicada à genômica médica

Onde Einstein

Duração 360h (presencial)

Preço R$ 24.988 (à vista)

Prazo de inscrição 19 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://ensino.einstein.br/pos_bioinformatica_aplicada_genomica_med_eg_p5406/p?sku=7108&cidade=sp)

Curso Harmonização orofacial

Onde Unicid

Duração 605h (presencial)

Preço R$ 48.000 (à vista)

Prazo de inscrição 28 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://www.unicid.edu.br/pos-graduacao/harmonizacao-orofacial/)

MEDICINA VETERINÁRIA

Curso Cirurgia de tecidos moles em cães e gatos

Onde Universidade Cruzeiro do Sul

Duração 360h (presencial)

Preço R$ 15.924 (à vista)

Prazo de inscrição 28 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao/cirurgia-de-tecidos-moles-em-caes-e-gatos/)

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Curso Startups and future management

Onde Anhembi Morumbi

Duração 360h (online)

Preço R$ 3.885 (à vista)

Prazo de inscrição Não há

Inscrições Pelo site (https://pos.anhembi.br/cursos/startups-and-future-management)

Curso Mercado financeiro e investimentos da nova economia

Onde Anhembi Morumbi

Duração 360h (online)

Preço R$ 4.335 (à vista)

Prazo de inscrição Não há

Inscrições Pelo site (https://pos.anhembi.br/cursos/mercado-financeiro-e-investimentos-da-nova-economia)

Curso Gestão financeira

Onde FGV

Duração 432h (online)

Preço R$ 24.750 (à vista)

Prazo de inscrição 20 de março

Inscrições Pelo site (https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/pos-graduacao-live/pos-graduacao-em-gestao-financeira?oferta=106136)

Curso Game business: jogos como negócios

Onde ESPM

Duração 390h (híbrido)

Preço R$ 45.492 (à vista)

Prazo de inscrição 19 de março

Inscrições Pelo site (https://www.espm.br/cursos/pos-graduacao/certificate/pos-graduacao-game-business-jogos-como-negocios/)

COMUNICAÇÃO E MARKETING

Curso Neuromarketing e consumer insights

Onde Anhembi Morumbi

Duração 360h (online)

Preço R$ 4.635 (à vista)

Prazo de inscrição Não há

Inscrições Pelo site (https://pos.anhembi.br/cursos/neuromarketing-and-consumer-insights)

Curso Comunicação e sociedade 5.0

Onde Universidade São Judas Tadeu

Duração 360h (online)

Preço R$ 4.335 (à vista)

Prazo de inscrição Não há

Inscrições Pelo site (https://pos.anhembi.br/cursos/neuromarketing-and-consumer-insights)

Curso Redes digitais, política e cultura

Onde PUC-SP

Duração 360h (online)

Preço R$ 15.652 (à vista)

Prazo de inscrição 26 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/redes-digitais-politica-e-cultura#apresentacao)

Curso Mediação e resolução de conflitos

Onde ESPM

Duração 360h (online)

Preço R$ 16.738 (à vista)

Prazo de inscrição 26 de abril

Inscrições Pelo site (https://www.espm.br/cursos/pos-graduacao/especializacao/pos-graduacao-em-mediacao-e-resolucao-de-conflitos/#:~:text=Sobre%20o%20curso&text=Saber%20lidar%20com%20as%20emo%C3%A7%C3%B5es,solu%C3%A7%C3%A3o%20mais%20vantajosa%20para%20todos)

Curso Marketing e mídias digitais

Onde FGV

Duração 432h (online)

Preço R$ 24.750 (à vista)

Prazo de inscrição 20 de março

Inscrições Pelo site (https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/pos-graduacao-live/pos-graduacao-em-marketing-e-midias-digitais?oferta=106137)

Curso Design e experiência do cliente: construindo jornadas significativas

Onde ESPM

Duração 390h (híbrido)

Preço R$ 45.492 (à vista)

Prazo de inscrição 18 de março

Inscrições Pelo site (https://www.espm.br/cursos/pos-graduacao/especializacao/pos-graduacao-em-design-de-experiencia-do-cliente-construindo-jornadas-significativas/#:~:text=A%20P%C3%B3s%2DGradua%C3%A7%C3%A3o%20em%20Design,bem%20como%20o%20desenho%20de)

EDUCAÇÃO

Curso Educação infantil

Onde Unicid

Duração 360h (presencial)

Preço R$ 5.400 (à vista)

Prazo de inscrição 28 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://www.unicid.edu.br/pos-graduacao/educacao-infantil/)

Curso Educação, multilinguismo e diversidade

Onde PUC-SP

Duração 360h (online)

Preço R$ 13.248 (à vista)

Prazo de inscrição 19 de março

Inscrições Pelo site (https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/educacao-multilinguismo-e-diversidade)

ENGENHARIA

Curso Engenharia da manutenção e automação

Onde Universidade Cruzeiro do Sul

Duração 360h (presencial)

Preço R$ 9.600 (à vista)

Prazo de inscrição 28 de fevereiro

Inscrições Pelo site (https://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao/engenharia-da-manutencao-e-automacao/)