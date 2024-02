SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro foi preso suspeito de tentar assaltar um banco em Orlando, nos Estados Unidos. João Carlos do Rego, 43, entrou no Banco Truist Financial e anunciou o assalto por meio de uma mensagem que mostrou no seu celular.

O crime ocorreu por volta das 10h de 24 de janeiro. O brasileiro levanta a blusa mostrando a arma na cintura para os atendentes, de acordo com as imagens gravadas.

Segundo Fox News, os funcionários não atenderam ao pedido do brasileiro.

O Departamento de Polícia do Condado de Orange divulgou imagens para capturar brasileiro. O vídeo mostra João Carlos de boné, óculos escuros e uma máscara hospitalar. No registro, o brasileiro aparece saindo da agência bancária sem mostrar agitação.

Ele foi preso no dia seguinte por acusações de roubo com arma de fogo, agressão agravada com arma e furto. Por meio de uma denúncia anônima os policiais conseguiram identificar e localizar o brasileiro.

João Carlos já é investigado por outros crimes.

Em 2022, ele foi acusado de estelionato a brasileiros residentes nos EUA com prejuízo estimado em R$ 500 mil. Mais de 50 processos por estelionato foram registrados nos tribunais de São Paulo.