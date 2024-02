SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos após cometerem assaltos, fazerem uma mulher refém, atropelarem um homem e causarem um acidente em Vicente Pires (DF).

O QUE ACONTECEU, SEGUNDO A PM

A dupla abordou uma mulher que estava em um carro na tarde desta quinta-feira (31). Ela reagiu à abordagem porque a filha, uma criança de colo, dormia no banco de trás.

O marido da vítima presenciou a abordagem e também tentou evitar o roubo. Os suspeitos atiraram contra ele, mas ele não ficou ferido. A criança de colo foi retirada do carro pela irmã, de 12 anos.

Com o carro roubado, os suspeitos atropelaram um homem e causaram um acidente com outros cinco veículos.

Eles fugiram do local do acidente, invadiram um condomínio, fizeram a dona de uma casa refém e obrigaram que ela dirigisse com eles rumo à via Estrutural.

A informação do roubo foi passada à polícia, que fez um cerco na saída de Vicente Pires e localizou o veículo roubado.

Os assaltantes fugiram da abordagem policial correndo, mas foram detidos. Com eles, foram encontrados objetos das vítimas, uma pistola e a chave de um veículo roubado.

O estado de saúde do homem atropelado não foi divulgado pela polícia. O caso foi registrado pela 8ª DP do Distrito Federal.

Um dos suspeitos do crime tinha sido solto da prisão em um "saidão" ainda na manhã desta quinta, horas antes de ser preso novamente, informou a polícia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e o UOL não encontrou a defesa deles até o momento.

