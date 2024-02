SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, pôs a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta sexta-feira (2), devido à forte chuva registrada em diferentes pontos da capital.

O temporal, no entanto, durou pouco tempo e não teve muita repercussão na cidade. O CGE registrou apenas dois pontos de alagamentos transitáveis: um em Santana, na zona norte, e outro em Vila Mariana, na zona sul.

Havia o receio que o temporal, com rajadas de vento, também pudesse causar o transbordamento de rios e córregos, mas isso não ocorreu.

A chuva, segundo o CGE, foi o resultado da chegada de áreas de instabilidade provenientes da região de Campinas, no interior paulista.

Por volta das 14h, a chuva forte concentrava-se na zona leste, sobretudo em bairros das subprefeituras de São Mateus e Itaim Paulista. Com a diminuição da chuva, o estado de atenção foi cancelado por volta das 16h.

As condições de chuvas isoladas se alternaram com períodos de sol entre nuvens no decorrer do dia, o que favoreceu a gradativa elevação das temperaturas. De acordo com as estações meteorológicas da prefeitura, os termômetros superaram os 25°C e os índices de umidade permaneceram acima dos 60%. Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 4,3mm, ou seja, aproximadamente 2% dos 219,1mm esperados para o mês.

Nas próximas horas o tempo segue instável e ainda há condições para chuvas isoladas, porém com intensidade variando de fraca a moderada. As temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas oscilando em torno dos 19°C para a próxima madrugada. O solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

As pancadas de chuva observadas nesta sexta devem se repetir no fim de semana, que deve ser de sol.

Neste sábado (3), a cidade pode ter temporais principalmente entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, a chuva deve aparecer ao longo da tarde.

Nos dois dias, a mínima esperada é de 19°C e a máxima deve ficar perto dos 30°C.