SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carrinho de Ana Paula Rodrigues de Menezes, 41, logo na entrada do circuito delimitado pela prefeitura para os blocos no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, chama a atenção de longe.

Com placas em inglês e português, ele anuncia o propósito da comerciante com a festa deste ano: se livrar do "embuste" do ex-marido.

Ana Paula ficou casada por dez anos, mas o amor acabou e ela decidiu se divorciar. O então companheiro, porém, não gostou da ideia e até agora se nega a assinar os papéis.

Ela pesquisou o valor de toda a documentação no cartório e descobriu que precisaria de R$ 780 para dar fim ao compromisso. E esse é o objetivo com as vendas deste sábado (3).

"É a terceira vez que trabalho no Carnaval, mas neste ano o dinheiro vai ser para isso", diz.

A filha ajuda nas vendas e apoia a separação da mãe e do padrasto. "O importante é ela ser feliz", defende Ana Letícia, 22, que auxilia no atendimento aos clientes.

A ideia está mobilizando principalmente as mulheres, segundo Ana Paula. "A mulherada vê as placas e vem me ajudar a me livrar, a conseguir o divórcio."

A região do Ibirapuera recebe hoje a apresentação dos blocos Estado de Folia, de Chico César, Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença. Os shows fazem parte do pré-Carnaval paulistano, com mais de 180 blocos previstos até este domingo (4), segundo a lista da prefeitura.