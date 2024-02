RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nem samba nem funk, tampouco axé. Foi o sertanejo que dominou a folia no centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (3), o último antes do Carnaval, com o megabloco Chora Me Liga.

A concentração começou por volta das 7h na rua Primeiro de Março, que ficou colorida com as fantasias da multidão de foliões.

Ao anunciar o início da festa, por volta das 9h, o locutor do trio elétrico avisou ao público que o megabloco reuniria hits da chamada sofrência, uma espécie de vertente do sertanejo. As canções ficaram a cargo da dupla João Lucas e Matheus.

A carioca Carlla Rocha, 38, que diz gostar de sertanejo, aproveitou o megabloco com familiares. "Gostei muito daqui. Acho que demorou um pouco para começar, mas, para o padrão do Rio de Janeiro, até que está bom", afirmou.

A gaúcha Pamella Vergara, 29, também disse que aproveitou a festa, encerrada por volta das 12h. Foi a primeira vez que a assistente administrativa, que mora há três anos no Rio, participou de um bloco de Carnaval.

Ela elogia o fato de que, apesar de o sertanejo ser o carro-chefe do Chora Me Liga, músicas de outros estilos também são tocadas do alto do carro de som.

"Gosto de sertanejo e amo pagode", diz. "É meu primeiro bloco na vida. Amo Carnaval, aquele da Sapucaí, mas sempre tive medo de bloco", acrescenta.

Vergara foi ao Chora Me Liga acompanhada pela amiga Andressa Nascimento, 25. Ela também é gaúcha e vive no Rio. "Vim pelo convite de amigos, pelo ritmo [das músicas], por isso tudo a gente está aqui", disse Nascimento.

Por se tratar de um megabloco, a Polícia Militar montou um esquema de segurança que incluiu pontos de bloqueio e revista nos acessos à festa. Agentes da corporação e guardas municipais também estiveram espalhados ao longo do desfile.

Segundo a PM, não houve registros de prisões durante o megabloco. Nos pontos de revista, a polícia disse que apreendeu 11 facas e outros 26 artefatos cortantes.