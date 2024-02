SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher se feriu gravemente após o vaso sanitário em que ela estava sentada se quebrar, na madrugada de quinta (1º), em Aragarças, em Goiás.

A PM de Goiás e o Samu foram acionados para socorrer uma mulher que se feriu dentro do próprio banheiro, após o vaso sanitário em que ela estava sentada se quebrar.

Quando os agentes chegaram ao local, a irmã da vítima estava na rua pedindo socorro. No entanto, ela não encontrava a chave da casa e, com isso, os policiais tiveram de pular o muro da residência.

A equipe encontrou a vítima caída no chão do banheiro, com "vísceras expostas e sangue espalhado", e o vaso sanitário totalmente danificado.

Segundo a polícia, a mulher se machucou com os pedaços do vaso que estavam no banheiro. Ao g1, a irmã da vítima disse que não sabe como ocorreu o acidente.

Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital municipal da cidade, com estado de saúde estável. De acordo com a PM, a vítima foi encaminhada a outro hospital em Goiânia.