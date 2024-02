SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Caretas mascaradas, barquinhas embaladas pelo samba de roda do Recôncavo, marujos, charangas e grupos de percussão abriram oficialmente neste sábado (3) o pré-Carnaval em Salvador.

Os desfiles acontecem entre os bairros de Ondina e o Farol da Barra, e fazem parte da programação de Fuzuê, espaço onde grupos folclóricos misturam-se com bandas de fanfarra e pequenos blocos que desfilam no chão da avenida.

A programação sem trios elétricos atraiu famílias e crianças, que aproveitaram o clima mais tranquilo na orla da capital baiana. A trilha sonora foi diversa e incluiu o som carnavalesco do axé music, pagode baiano, marchinhas, samba e forró.

O desfile começou por volta das 14h30, ainda sob sol forte, com a banda da Guarda Municipal. Na sequência desfilaram quadrilhas juninas, grupos folclóricos e até escolas de samba, como a Unidos de Itapuã.

Os grupos culturais Caretas do Acupe e Chegança dos Marujos Fragata Brasileira levaram para a avenida as tradições culturais do Recôncavo.

As Caretas são uma tradição de mais de 170 anos em Acupe, distrito da cidade de Santo Amaro (80 km de Salvador). O uso das máscaras começou com escravizados, que se disfarçavam para participar de festas na região, que abrigava engenhos de açúcar.

A Chegança dos Marujos é da cidade de Saubara, também no Recôncavo baiano, e é reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia.

Também desfilaram no Fuzuê os afoxés Relíquias Africanas, Filhos de Korin Efan e o Babá Afoman, além do bloco de índio Commanches do pelo, que este ano completa 50 anos de fundação.

Um bloquinho em homenagem à banda É o Tchan desfilou com bonecos gigantes dos cantores Beto Jamaica e Compadre Washington.

Neste domingo (3), será a vez do Furdunço, evento do pré-Carnaval marcados pelos minitrios estilizados ?são bicicletas, tuk-tuks, caminhonetes e pranchões? trio elétrico nos quais a banda fica em um patamar mais baixo, próximo ao público.