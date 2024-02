RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Comandado pelo DJ Pedro Sampaio, o Bloco da Favorita leva um baile funk para uma multidão no centro do Rio de Janeiro na manhã deste domingo (4), o último do pré-Carnaval.

O megabloco tem a tradição de reunir famosas, como a atriz Paolla Oliveira.

Do alto de um trio elétrico, ela abriu a atração animando os foliões, por volta das 9h. Logo em seguida, coube a Pedro Sampaio assumir o controle da festa. O DJ usa uma roupa em homenagem à apresentadora Xuxa.

De imediato, a multidão de foliões começou a pular, gritar e descer até o chão na rua Primeiro de Março, de onde saiu o desfile. O funk é intercalado com outros ritmos no evento, como axé.

Os foliões Bruno Matedi, 28, e Poliana Barbosa, 32, passam a lua de mel no Rio e aproveitaram a ocasião para ir ao megabloco. O casal do Espírito Santo aprovou a organização da festa.

Por se tratar de um megabloco, a Polícia Militar faz revista utilizando detectores de metal em quem acessa a área da folia. Agentes também estão espalhados ao longo do desfile.

O folião Roberto Santos, 36, vestiu uma fantasia de Jesus para aproveitar a festa. Morador de Niterói, o vendedor disse que ter barba ajudou na escolha.

"O cabelo é do camelô", brincou.