RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se os restos mortais encontrados na noite do sábado (3) no mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, são do menino Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, que sumiu há um mês na praia da Barra.

O Corpo de Bombeiros removeu restos mortais encontrados na Praia da Barra da Tijuca na noite de ontem.

O material foi levado para o IML (Instituto Médico-Lega), onde peritos irão confirmar que se tratam de restos humanos e, em caso positivo, tentar identificar a vítima. Não há prazo para que a análise seja finalizada.

A equipe da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que investiga o desaparecimento do menino Edson Davi, não descarta que os restos mortais sejam do menino.

Um dos investigadores afirmou ao UOL que os restos mortais foram encontrados no mesmo trecho da praia onde o menino desapareceu em 4 de janeiro.

Edson Davi estava na praia com o pai, Edson dos Santos Almeida, e desapareceu por volta das 17h, quando o pai trabalhava em uma barraca.

A família acredita que a criança pode ter sido sequestrada, mas até agora a Polícia Civil não encontrou nenhum elemento que sustente essa linha de investigação.

Os familiares de Edson Davi fizeram um protesto na manhã de hoje para marcar um mês do desaparecimento do menino.