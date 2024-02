SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Sob sol forte na orla de Salvador, o Bloco dos Primos traz um simulacro de trio elétrico com uma caixa de som em cima de carrinho com um puxador. A trilha sonora carnavalesca toca em potência máxima, e embala do grupo de amigos fantasiados do Power Rangers que vem logo atrás, circundados por um elástico banco.

Metros adiante, nas proximidades do Morro do Gato, vem um grupo de mulheres fantasiadas que usam cor-de-rosa dos laçarotes nas cabeças aos sapatos nos pés. Ao redor delas, o elástico.

O Furdunço, segundo dia do pré-Carnaval de Salvador, foi marcado pelos desfiles de minitrios elétricos, pela trilha sonora com axé das antigas e pelos microblocos improvisados formados por amigos, que pegam embalo na festa e desfilam entre as atrações oficiais da festa.

O desfile começou por volta das 14h no circuito Orlando Tapajós, que segue o contrafluxo do tradicional Barra-Ondina, e reuniu cerca de 50 atrações no trecho de três quilômetros da orla.

Nas atrações oficiais, não há abadás nem cordas que separam os foliões que pagam dos que não pagam. Mas grupos de amigos improvisaram um jeito de se reunir e se manterem juntos na multidão que tomou conta da festa.

"Essa resenha começou entre amigos lá em 2018, a gente começou a se organizar para sair no Furdunço fantasiados. E todo ano só cresce", afirmou Agailton Filho, 34, um dos fundadores do microbloco Furdunço Fantasy, que neste ano reuniu 42 pessoas com fantasias inspiradas nos Power Rangers. A intenção, diz, é manter os amigos unidos durante a festa.

Neste domingo, a reportagem flagrou ao menos seis bloquinhos circundados por elásticos no desfile do Furdunço. A maioria era formados por grupos menores que uma dezena de pessoas.

Nas ruas, foliões fantasiados aproveitaram a passagem dos trios, minitrios e microtrios que desfilaram na orla de Salvador.

O Olodum trouxe o samba-reggae para a avenida em seu primeiro desfile no Carnaval em que comemora seus 45 anos de fundação. Mais adiante, o Psirico transformou a avenida em uma pista de dança ao mesclar uma trilha de música eletrônica com o pagodão baiano.

A atração mais aguardada era a BaianaSystem, que costuma encerrar o desfile do Furdunço acompanhada de uma multidão que segue o trio elétrico Navio Pirata.

Mais cedo, foliões aproveitaram festas e desfiles de blocos nas ruas do centro de Salvador, caso do cortejo Banho de Mar a Fantasia, que saiu da ladeira Preguiça e percorreu a avenida Carlos Gomes e a região do Dois de Julho acompanhadas do afoxé Filhos de Gandhy, do bloco afro Muzenza, fanfarras e charangas.

A programação incluiu um palco com shows das bandas Àttoxxaá e Ministereo Público Sistema de Som, além da cantora Márcia Castro. O desfile é organizado pelo Centro Cultural Que Ladeira é Essa?.

Também houve desfile de bloquinhos nas ruas do Santo Antônio Além do Carmo, na região do Centro Antigo de Salvador.

As festas pré-carnavalescas continuam durante a semana com 'A Melhor Segunda-feira do Mundo', com desfile de Xanddy Harmonia entre Ondina e Barra.

Na terça-feira (6), será a vez de Leo Santana desfilar no "Pipoco" no mesmo circuito. Na quarta, as ruas da Barra abrirão passagem para marchinhas e charangas que desfilam no chão da avenida.

A abertura oficial do Carnaval será na quinta-feira (8), na praça Castro Alves, com um encontro de trios elétricos com Ilê Aiyê, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e BaianaSystem.